A intenção de António Costa é boa mas não vai conseguir cumprir com a promessa de erradicar a pobreza entre os idosos até ao final da legislatura. Quem o diz é Manuel de Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP).Em entrevista ao Negócios/Antena 1, o responsável por esta organização do setor social é da opinião de que, do ponto de vista dos rendimentos, há menos pobres em Portugal mas do ponto de vista da "dignidade das pessoas" não está convencido de que "haja menos".Manuel de Lemos não tem dúvidas em afirmar que continua a haver uma "pobreza envergonhada" no país e que do ponto de vista da desertificação dos territórios do interior o país "está obviamente pior".