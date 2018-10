Sondagem: PS desce e Bloco sobe em plena negociação de orçamento

A cerca de um ano das legislativas de 2019 e em plena negociação do último Orçamento do Estado desta legislatura, o PS cai ligeiramente nas intenções de voto. Já o Bloco de Esquerda, parece estar a recuperar dos danos de imagem causados pelo caso Robles.





O PS cai um ponto percentual para 38,9% das intenções de voto na sondagem da Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã. Os socialistas são mesmo a força que mais cai relativamente ao barómetro político de Setembro.