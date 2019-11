Negociações "construtivas" entre EUA e China

O vice-primeiro-ministro chinês e principal negociador do país, Liu He, falou com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin e com o Representante do Comércio, Robert Lighthizer, de acordo com um comunicado do ministério chinês do Comércio.

Os negociadores norte-americanos e chineses mantiveram "discussões construtivas" durante uma conversa telefónica no sábado para resolver as principais preocupações de cada um dos lados, na primeira fase de um possível acordo comercial.





O vice-primeiro-ministro chinês e principal negociador do país, Liu He, falou com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin e com o Representante do Comércio, Robert Lighthizer, de acordo com um comunicado do ministério chinês do Comércio. A conversa telefónica realizou-se a pedido dos negociadores norte-americanos e as duas partes concordaram em manter-se em contacto.