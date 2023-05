Negócios estreia podcast para fazer “A Soma dos Dias”

"A Soma dos Dias" é o novo podcast do Negócios, um projeto semanal no qual vamos contextualizar a notícia mais importante dos últimos dias e antecipar o tema que deverá marcar os seguintes.Acreditamos que num mundo noticioso veloz, a importância da contextualização é cada vez maior. Para isso, vamos contar com a ajuda dos jornalistas do Negócios especializados em cada uma das áreas da Economia.No primeiro episódio, que será publicado já nesta sexta-feira, dia 12 de maio, olhamos para a literacia financeira digital em Portugal e para o papel dos países do sul da Europa no crescimento económico da zona euro.Nesta semana a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicou o primeiro inquérito à literacia financeira digital da população portuguesa, um diagnóstico feito a pedido do Banco de Portugal. E as conclusões não são simpáticas: os conhecimentos não apenas são reduzidos como são desvalorizados pelos portugueses.No capítulo dos criptoativos a falta de consciência sobre os riscos é ainda maior: metade da população com acesso à internet não sabe que pode perder dinheiro se investir em ativos virtuais. E mesmo no universo dos investidores em criptomoedas, dois em cada dez não tem essa noção.O Banco de Portugal vai lançar uma estratégia a cinco anos para a promoção da literacia financeira digital. Entretanto a Associação Portuguesa de Bancos fez saber que considera que esta é uma competência básica que devia ser ensinada na escola.Neste episódio de estreia olhamos para os detalhes do estudo. Será que o país devia estar mais atento a este assunto?Na segunda parte olhamos para a semana seguinte e para o Produto Interno Bruto (PIB) dos países do sul da Europa, que no primeiro trimestre foram o "motor de crescimento económico" da zona euro , roubando o lugar à Alemanha.Portugal, Itália e Espanha cresceram muito acima da média dos países da moeda única (que se fixou nuns modestos 0,1%). Os números da Grécia ainda não são conhecidos mas devem ser também significativos. Tentamos entender como chegámos a estes resultados, e se esta á uma evolução conjuntural ou estrutural.Neste episódio 1 analisamos também o que se passou afinal com a economia germânica, o país mais industrializado da Europa e que tradicionalmente é o que mais influencia o crescimento no velho continente."A Soma dos Dias" estará disponível em negocios.pt e nas plataformas de podcasts semanalmente, sempre à sexta-feira. A coordenação deste projeto está a cargo do jornalista Hugo Neutel, que será também o anfitrião."A Soma dos Dias" - em todas as semanas há histórias para contar.