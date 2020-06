Negócios lança site dedicado à sustentabilidade

O Negócios estreia hoje um novo site dedicado à sustentabilidade, onde poderá encontrar informação atual sobre ambiente, descarbonização, “smart cities”, finanças sustentáveis, economia circular, igualdade e diversidade, entre outros temas relacionados com a sustentabilidade.





São mais duas iniciativas que mostram o compromisso do Negócios com a sustentabilidade e que assumimos a partir da edição de aniversário publicada na semana passada e que contará ainda com os Prémios Negócios Sustentabilidade e “think tanks” de debate.

O jornal passa também a contar, todas as quartas-feiras, com uma secção dedicada à sustentabilidade onde poderá ler entrevistas com protagonistas, conhecer as grandes tendências, os estudos que mostram o estado da arte nacional e internacional neste domínio, os projetos que estão a fazer a diferença.