Negócios nos serviços derraparam mais de 30% em maio

O índice de volume de negócios nos serviços diminuiu -31,2% em maio comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.



Ainda assim, o volume de negócios em maio deslizou menos do que em abril, quando a queda foi de 37,3%, apontam os mesmos dados, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 10 de julho.





"Esta recuperação deveu-se essencialmente ao melhor desempenho do agrupamento do Comércio", explica o gabinete de estatística, na mesma nota.

O comércio por grosso, comércio e reparação de veículos e motociclos registou uma taxa de variação homóloga de -22,6%, o que espelha uma recuperação de 9,8 pontos percentuais face a abril. Esta é, ainda assim, a secção com maior contributo negativo para o índice total (-12,6 p.p.).



O maior peso foi mesmo do segmento de automóveis. O comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos apresentaram uma redução homóloga de 40,5% em maio (-59,1% em abril) e o comércio por grosso, exceto de veículos automóveis e motociclos, diminuiu 17,1% (-24,5% no mês anterior).



O segundo contributo mais negativo foi do setor de alojamento, restauração e similares – 7,1 p.p.. A variação deste segmento foi de -73,1%, que compara com -80,8% em abril. Isoladamento, o alojamento caiu 94,2% em maio (-94,9% em abril) e a restauração e similares recuou de 75,8% em abril para -65,5% em maio.



Em terceiro, ficam os transportes e armazenagem, com uma variação de -44,7% em maio (-48,0% no mês anterior), tendo contribuído com -6,2 p.p. para a variação do índice total. Nesta categoria destaca-se o desempenho negativo dos transportes aéreos, com redução homóloga de 84,7% em maio, valor idêntico ao mês de abril.



Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de -8,5%, -13,2% e -27,8%, respetivamente (-6,3%, -10,7% e -28,7% em abril, pela mesma ordem).