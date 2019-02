À procura do seu quarto mandato consecutivo como primeiro-ministro de Israel, Netanyahu nega qualquer crime. A investigação israelita indica que este é suspeito de ter aceite presentes de empresários e de ter encomendado favores em alegadas notícias encomendadas em orgãos de comunicação no país.



O partido de Netanyahu, o Likud, descreve as acusações de "perseguições políticas". O primeiro-ministro de Israel irá entregar um comunicado com uma reação à notícia às 18h00 desta quinta-feira.

O Procurador-Geral de Isreal pretende acusar o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, por três casos separados de corrupção, avançam canais televisivos de Israel citando o Ministério da Justiça de Israel.Netanyahu é acusado de crimes de suborno, fraude e abuso de confiança e será ouvido pelo orgão superior do Ministério Público israelita. A audição, no entanto, deverá acontecer depois das eleições legislativas em Israel, marcadas para o próximo dia 9 de abril.