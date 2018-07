Mas isso vai mudar até 2060. Nesse ano, a OCDE prevê que o nível de vida dos portugueses seja 65% da dos norte-americanos, uma melhoria expressiva. Mas o mais surpreendente é que nos próximos 42 anos Portugal deverá ultrapassar países europeus como Espanha (que piora o nível de vida), Itália e Eslovénia neste indicador.



Sete países vão ter melhor nível de vida que EUA



Actualmente existem quatro países com um melhor nível de vida do que os EUA e são todos europeus: Luxemburgo, Irlanda, Noruega e Suíça. Nos próximos 42 anos estes países vão alargar ainda mais a sua distância no PIB real per capita dos Estados Unidos, principalmente o Luxemburgo e a Irlanda.



Mas também há países que vão juntar-se ao clube em 2060. É o caso da Islândia, da Holanda e da Austrália - os cidadãos destes três países terão um nível de vida superior ao de um norte-americano. Ao todo serão sete os países com qualidade de vida superior aos EUA.



Entre os restantes países que se mantêm abaixo do nível de vida norte-americano, o destaque vai para a Turquia que é dos que mais melhora passando de 47% para 86%. A melhoria dos turcos está relacionada com a evolução demográfica positiva, diz a OCDE, o que não acontece na maior parte dos restantes países da Organização.



Do outro lado da barricada vai estar a Rússia. Em 2060, um russo terá um nível de vida, em comparação com o de um norte-americano, pior do que regista actualmente.

