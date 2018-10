No mundo de Abramovich o metro quadrado vale 41.000 euros

Pouco depois de Roman Abramovich ter comprado o imóvel Château de la Croë, há cerca de uma década, na exclusiva península Cap d’Antibes, no sul da França, o cobrador de impostos bateu-lhe à porta.

O bilionário russo, segundo as autoridades francesas, tinha subvalorizado a casa de férias e não pagou impostos suficientes sobre o património em 2006 e 2007. O Fisco avaliou o imóvel em cerca de 41.000 euros por metro quadrado comparando-o com vendas realizadas de activos do mesmo calibre nas redondezas, naquele período.

Desde então, Abramovich tem tentado de várias maneiras deixar de pagar a conta de 1,2 milhão de euros apresentada pelas autoridades. O seu último esforço, que incluiu uma queixa de que a nova documentação fiscal não lhe foi entregue pessoalmente, foi recusado a 26 de Setembro pelo supremo tribunal de França.

Construído no final da década de 1920 para um magnata dos jornais numa estreita faixa de terra agora chamada de Baía dos Bilionários, o château é famoso por ter sido a residência de várias cabeças coroadas. O rei Edward VIII mudou-se logo depois de abdicar do trono, em 1937, para se casar com a socialite americana Wallis Simpson. O rei Leopoldo III da Bélgica, a última rainha da Itália e Faruk I do Egipto também moraram lá.

Na década de 1950, a mansão pertenceu ao bilionário magnata grego Aristóteles Onassis e, mais tarde, ao seu rival, Stavros Niarchos. Na década de 1970, um incêndio destruiu parte do imóvel, que permaneceu abandonado durante décadas até ser adquirido por Abramovich.

O porta-voz de Abramovich, John Mann, preferiu não comentar o assunto.

Comparações de luxo

Nos seus processos, o russo argumentou que o órgão fiscal francês avaliou excessivamente o preço do imóvel, comparando-o a casas de luxo em localizações muito mais caras.

Os juízes do Cour de Cassation não se impressionaram. E decidiram que a agência fiscal agiu correctamente ao comparar o Château de la Croë com outros imóveis vendidos durante o mesmo período nas regiões de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap d’Ail e Antibes. Entre os imóveis semelhantes estavam a Villa Fiorentina, que ao longo dos anos foi ocupada pela família Kennedy, por Elizabeth Taylor e por Greta Garbo. No final de 2004, foi vendida por mais de 73 milhões de euros - incluindo o imposto sobre valor acrescentado (IVA).

Abramovich também reclamou que o órgão francês não considerou adequadamente o dinheiro que ele gastou na reforma do imóvel - um total de 150 milhões de euros ao longo dos anos, incluindo 30 milhões de euros em 2005. As autoridades rebateram, afirmando que o preço por metro quadrado calculado inclui um desconto de 30% para 2006 e um desconto de 20% para 2007.

O metro quadrado de imóveis de luxo nesta região exclusiva da Riviera subiu de cerca de 20.000 euros nos anos 2000 e 2001 para 53.000 euros em 2005 e 2006, de acordo com uma estimativa do órgão fiscal francês no processo Abramovich.

