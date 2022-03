No pior cenário, PIB estagna face ao fim de 2021

O Banco de Portugal cortou as previsões de crescimento para a economia portuguesa. No cenário central o PIB cresce, mas caso a guerra se prolongue, ou se agrave, e os efeitos adversos se acentuem, a atividade ficará estagnada face ao final do ano passado.

No pior cenário, PIB estagna face ao fim de 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: No pior cenário, PIB estagna face ao fim de 2021 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar