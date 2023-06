Nogueira Leite com o Advogado do Diabo: as mudanças nos certificados

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.Neste episódio contamos com a participação de António Nogueira Leite que, além de colunista do Negócios, é gestor e administrador de várias empresas, já foi vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos e secretário de Estado do Tesouro e Finanças.O tema desta semana é a polémica em torno dos certificados de aforro. Para que servem estes instrumentos e de que forma são usados pelos Estados no seu financiamento? Há um papel social nos certificados de aforro? E há uma ameaça à poupança?Como é que os custos de financiamento do Estado estavam a evoluir e qual o peso que a dívida pública associado aos certificados estava a ter no custo de financiamento da República? A corrida aos certificados criava riscos de médio prazo?E, afinal, houve ou não "um favor à banca"? Politicamente, a gestão dos certificados é mais um dossiê em que o Governo comete erros de comunicação?