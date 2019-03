Nova derrota estrondosa para May. Brexit fica em suspenso

estabelecimento de uma união aduaneira "permanente e abrangente" com a UE, bem como um alinhamento ao mercado único europeu regulado por instituições e obrigações partilhadas. Note-se que recentemente Corbyn passou a defender uma via alternativa se a sua primeira escolha não tiver apoio e que passa pela realização de um novo referendo à permanência no bloco europeu.





Desta feita foi menor a divisão no seio dos "tories" entre "soft brexiters" e "hard brexiters", com 235 conservadores a votarem a favor dos termos revistos do divórcio e 75 contra. Já entre trabalhistas a divisão foi pouco expressiva, com apenas três deputados a votar pelo acordo de May e 238 conta, enquanto os 10 deputados unionistas norte-irlandeses (DUP), que apoiam o governo torie no parlamento, confirmaram aquilo que haviam anunciado horas antes ao votar em bloco contra o acordo de saída.May reagiu prontamente lamentando a escolha do parlamento e reiterando que a melhor opção seria o Reino Unido sair da União Europeia "de forma ordenada, com acordo". De seguida confirmou que irão agora confirmar-se os passos previstos no novo calendário para o Brexit, a começar já esta quarta-feira com os deputados a poderem votar a possibilidade de uma saída da UE sem acordo, ou seja desordenada devido à ausência de enquadramento legal.A primeira-ministra anunciou ainda que os deputados conservadores terão liberdade de voto e explicou que se for aprovada a saída sem acordo, essa passará a ser a prioridade política do seu governo.Todavia, a líder do Partido Conservador insistiu que pretende honrar o mandato resultante do referendo de 2016, contudo recordou que no seu entender é determinante garantir que o Brexit acontece com acordo. May lembrou ainda que se os deputados recusarem a saída desordenada, na quinta-feira terá lugar nova votação, desta feita sobre a possibilidade de adiar do Brexit. Para já prevalece o próximo dia 29 de março como a data prevista na lei britânica para a concretização da saída da UE.Depois de May foi a vez de reagir o líder da oposição e secretário-geral dos trabalhistas. Jeremy Corbyn revelou que o "labour" vai tentar que o parlamento aprove a via escolhida pelos trabalhistas e que passa peloSeja como for, Jeremy Corbyn defende que neste momento o mais importante passa por afastar liminarmente um Brexit sem acordo. O líder trabalhista aproveitou ainda para dar nova bicada a May, acusando-a de insistir num acordo já "morto" e sugerindo que a melhor via passaria pela realização de novas eleições gerais, hipótese sempre afastada pela primeira-ministra.Os nacionalistas escoceses (SNP) aproveitaram para recuperar a pretensão de um novo referendo sobre a independência da Escócia, país que em 2016 votou maioritariamente pela continuação na UE.

"Lamentamos o resultado da votação e estamos desiludidos", afirmou um porta-voz de Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, acrescentando que depois das garantias adicionais resultantes das renegociações ao acordo de saída Bruxelas não poderá fazer mais nada para assegurar que o parlamento britânico apoia o tratado jurídico para a saída. O mesmo é dizer que a bola está agora do lado britânico, que deverá dar indicação do caminho a seguir doravante.



Perante tamanha incerteza, agravada pelo rápido aproximar da data marcada para o Brexit, Michel Barnier, chefe da equipa europeia que negociou com Londres, avisou que a preparação para um cenário de não acordo "são agora mais importantes do que nunca", o que significa que Bruxelas vai acelerar os preparativos para os planos de contingência destinados a contar os danos provocados pelo caos inerente a uma saída desordenada.

(Notícia atualizada às 20:13)