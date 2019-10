Nova líder do FMI vê "risco sério" de maior abrandamento e pede estímulos

O abrandamento da economia mundial já em curso pode ser mais abrangente do que o previsto e acontecer de forma "sincronizada" no conjunto do globo, alerta Kristalina Georgieva.





No primeiro discurso como nova diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), a búlgara avisa que o arrefecimento económico já visível poderá ser ainda maior e mais global, o que leva Georgieva considerar que os governos poderão ser chamados a implementar coordenadamente político de apoio ao crescimento.





Num discurso que serve de antecipação da reunião anual do FMI, Georgieva adiantou que a instituição sediada em Washington vai rever em baixa as projeções económicas referentes a 2019 e 2020 no relatório que será divulgado em 15 de outubro. Isto depois de, já em julho, o Fundo ter baixado as estimativas de crescimento da economia global para 3,2% neste ano e para 3,5% no próximo. Em setembro, a OCDE já cortou as estimativas para a evolução económica e o Banco Mundial alertou que irá fazer o mesmo.





Georgieva sustentou que a tensão comercial entre os Estados Unidos e a China representa a maior ameaça à economia global, sendo que o reforço mútuo de tarifas aduaneiras já se reflete negativamente não apenas nos níveis de produção, mas também no decréscimo do investimento.



No entender da nova diretora-geral do Fundo, esta realidade configura um "sério risco" de alastramento do abrandamento económico a outras áreas tais como serviços e consumo, isto devido ao impasse em que se encontra atualmente o comércio mundial.



"A economia global encontra-se agora num abrandamento sincronizado", disse citada pela Bloomberg.





A ex-líder do Banco Mundial defendeu ainda que também o Brexit e as "tensões geopolíticas" são fatores promotores de "incerteza".



Perante uma conjuntura com tendência para se deteriorar ainda mais do que o esperado, Kristalina Georgieva avisa que "poderá ser necessária uma resposta orçamental coordenada", ou seja, a líder do FMI argumenta que serão necessárias mais medidas de estímulo ao crescimento económico. E embora admite não ter ainda chegado o momento em que tais medidas são verdadeiramente indispensáveis, avisa que é melhor agir cedo do que tarde.



Assim sendo, a tendência de descida, ou manutenção, das taxas de juros pelos bancos centrais é para manter, não só devido ao maior abrandamento mas às persistentes baixas taxas de inflação.



(Notícia atualizada às 15:31)