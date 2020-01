Nova relação UE-Reino Unido não está a ser negociada mas já começa mal

A parte tão ou mais sensível do atribulado processo do Brexit ainda nem começou e passa pela negociação de um acordo para o relacionamento futuro. Sabe-se agora que a UE não estará preparada para negociar um acordo bilateral antes do final de fevereiro e que o governo britânico já avisa que não ficará alinhado às regras europeias, nomeadamente do mercado único.

A relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido ainda nem começou a ser negociada e já se avolumam os sinais que apontam para um processo difícil e de desfecho imprevisível.





Eric Mamer, porta-voz da Comissão Europeia, adiantou esta segunda-feira, 20 de janeiro, que o órgão executivo comunitário não está em condições de iniciar as conversações com o governo britânico com vista a um novo acordo bilateral entre os dois blocos antes do final de fevereiro ou início de março.