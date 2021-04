Novas contratações de trabalhadores caíram 22% no ano passado

O número de novos contratos de trabalho comunicados ao Fundo de Compensação (FCT) caiu 22% no ano passado, um recuo que acontece pela primeira vez na história do fundo que foi criado em outubro de 2013. No ano passado foram comunicados 989 mil contratos, menos 273 mil do que no ano anterior, um provável reflexo da travagem a fundo verificada no mercado de trabalho.





