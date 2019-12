A nova dedução à coleta do IRS para os filhos com menos de três anos, quando os pais têm dois ou mais filhos, poderá abranger cerca de 135 mil famílias. Este é, segundo noticia o Público esta quinta-feira, 19 de dezembro, o universo estimado pelo Ministério das Finanças, por aproximação ao total de agregados que beneficiariam da nova dedução de 900 euros.O número exato depende, contudo, da evolução da realidade, uma vez que alguns casais ou pais e mães solteiros que hoje reúnem as condições, poderão deixar de reuni-las no próximo ano (se os filhos já não tiverem até três anos) e outros passarão a reuni-las, caso nasça um novo filho.Seja como for, a estimativa do Governo aponta para que a medida represente uma perda de receita fiscal de 24,3 milhões de euros no próximo ano.