Novas pensões por velhice na CGA em máximos de 2014

Novas pensões de velhice e invalidez atribuídas no ano passado pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) subiram para o valor mais alto desde 2014. Com as de sobrevivência, o número estagna. Mortalidade da pandemia ainda parece refletir-se na atividade da CGA.

