De acordo com a Fesap, o Governo decidiu aliviar os travões ao pagamento das novas progressões, garantindo que serão pagas até final do próximo ano. Mas não deu novidades sobre aumentos salariais.

As novas progressões da Função Pública, relativas a direitos adquiridos em 2019, serão afinal pagas até ao final do próximo ano, segundo revelou aos jornalistas José Abraão, da Fesap, no final de uma reunião onde esteve presente o Ministro das Finanças.

A primeira proposta enviada aos sindicatos previa que as progressões relativas a direitos adquiridos em 2019 fossem pagas faseadamente até final de 2020, ou seja na próxima legislatura, o que gerou surpresa.

Na prática, a primeira proposta implicava um corte efectivo de até 66% no próximo ano, tal como o Negócios explicou na edição desta quarta-feira

De acordo com o dirigente sindical, o Governo não esclareceu em detalhe quais as novas fases, tendo apenas garantido o pagamento das novas progressões até final do próximo ano.

Mário Centeno não terá dado novidades quanto aos aumentos da Função Pública, que de acordo com o dirigente sindical ainda serão debatidos no Conselho de Ministros do próximo sábado.

José Abraão revelou, no entanto, que o ministro das Finanças fez um discurso "justificativo" sobre o esforço orçamental que tem sido feito, tendo referido os 800 milhões de euros em despesa adicional com a Função Pública.

Subjacente a estes 800 milhões está a intenção de não gastar mais do que 50 milhões com salários.

