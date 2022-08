Novas vagas para estágios na Administração Pública fora do PRR

Governo diz que novas vagas para estágios serão financiadas através do Orçamento do Estado e “de outras fontes de financiamento”, fora do Plano de Recuperação e Resiliência. Há 500 lugares novos para preencher no programa que se destina a jovens licenciados até aos 30 anos e que estão à procura de primeiro emprego.

Novas vagas para estágios na Administração Pública fora do PRR









