NVX-CoV2373, a partir desta terça-dia, dia 26 de maio, na Austrália.

Segundo Gregory Glenn, líder da equipa de pesquisa da empresa, a Novavax vai começar por testar a vacina em 131 voluntários e aguardar os resultados sobre a sua eficácia, que devem ser conhecidos no início de julho. O objetivo da empresa é alcançar a vacina ainda este ano, segundo Glenn.