A polícia de Toronto reportou que uma carrinha avançou sobre vários peões, tendo provocado, segundo as últimas estimativas, nove mortos e 16 feridos. O veículo utilizado foi encontrado e um suspeito detido.

Continuar a ler

O incidente aconteceu por voltas das 13:30, hora local (18h30 em Portugal Continental). O metro foi suspenso nas estações próximas do local.



O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, emitiu um comunicado sobre o incidente: "Estamos a receber informações sobre a situação em Toronto. Os nossos corações estão com todos os envolvidos".





Uma carrinha embateu contra vários peões em Toronto, no Canadá, esta segunda-feira, tendo vitimado mortalmente nove pessoas e ferido 16. Os números do incidente foram anunciados pela polícia local, refere a Sábado.O condutor, que guiava uma carrinha branca, fugiu do local depois de ter percorrido 1,6 quilómetros pelo passeio, informam testemunhas.A polícia entretanto encontrou o veículo e deteve um suspeito de ter sido o responsável pelo incidente.