Novo Banco empurra défice para 1,6% no primeiro semestre, estima UTAO

O empréstimo de 792 milhões de euros ao Fundo de Resolução por causa do Novo Banco penalizou as contas públicas no primeiro semestre. Mas o efeito vai diluir-se e o cumprimento da meta não está em causa, dizem os técnicos do Parlamento.