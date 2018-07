Novo regime de protecção social dos recibos verdes entra em vigor

As alterações ao regime de protecção social dos trabalhadores a recibos verdes, como a redução do prazo de garantia de acesso ao subsídio de desemprego ou as novas regras que facilitam as baixas por doença, entram hoje, dia de 1 Julho, em vigor.





O diploma, promulgado em 15 de Junho pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estabelece que o prazo de garantia para aceder ao subsídio de desemprego passa a ser de 360 dias de contribuições, contra os anteriores 720 dias.



Ou seja, segundo é explicado na página da Segurança Social, o prazo de garantia dos trabalhadores independentes economicamente dependentes (em que 80% dos seus rendimentos são pagos pela mesma entidade contratante) "passa para 360 dias, nos 24 meses que precedem o desemprego".





Além disso, o novo regime da protecção no desemprego passa a permitir acumular os períodos de trabalho cumpridos enquanto trabalhador independente aos efectuados enquanto trabalhador por conta de outrem.