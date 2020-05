Novos apoios para independentes e para quem não declara vão até 219,4 euros

De acordo com um comunicado do Ministério do Trabalho os novos apoios a independentes ou trabalhadores da economia informal são de 219,4 euros. Mas este valor também vai servir como limite mínimo. Subsídio social de desemprego é facilitado mas, nestes casos, será mais curto.

Os trabalhadores independentes que tenham estado isentos do pagamento de contribuições ou que tenham iniciado atividade há menos de 12 meses terão direito a um apoio de "até 219,4 euros", ou seja, metade do Indexante de Apoios Sociais (IAS).



No caso dos trabalhadores que estejam na economia informal, o apoio terá esse mesmo valor, de acordo com a informação divulgada pelo Ministério do Trabalho (MTSSS) em comunicado.





Com o novo apoio, "serão abrangidos os trabalhadores independentes isentos do pagamento de contribuições ou que tenham iniciado atividade há menos de 12 meses, sendo-lhes atribuído um apoio até 219,4 euros (0,5 IAS)", diz o Governo.



Já no caso dos trabalhadores da economia informal "que não se encontram enquadrados no sistema de Segurança Social, e que declarem o início ou reinício de atividade independente junto da administração fiscal, será atribuído um apoio de 219,4 euros (0,5 IAS)". "Estas pessoas terão de se manter vinculadas ao sistema de Segurança Social durante um período de 24 meses", refere o comunicado, sem adiantar detalhes.