Novos donos das barragens da EDP vão ter de pagar impostos em Portugal

Uma das condições que o Governo vai impor para aprovar a venda das barragens da EDP aos franceses da Engie é que os rendimentos gerados sejam tributados no país, avança o Público este sábado.

O Governo quer que a empresa a criar pela EDP para agregar as seis barragens que a francesa Engie irá comprar tenha a sua sede em Portugal, onde pagará os impostos, avança o Público este sábado, 28 de dezembro.

"O Estado, que tem de pronunciar-se sobre o negócio enquanto concedente, não está disposto a abrir mão da receita fiscal proveniente dos rendimentos das centrais hidro-eléctricas", refere o jornal.

Fonte do Governo adiantou ao Público "que uma das condições para que o negócio tenha luz verde é que a nova empresa que vier a explorar estas seis barragens do Douro terá de ter a sua sede social em Portugal, para que os impostos sejam pagos em território nacional".

No passado dia 19 de dezembro, recorde-se, a EDP anunciou ao mercado que vendeu seis barragens em Portugal a um consórcio de investidores, por 2,2 mil milhões de euros, um negócio que deverá estar concretizado no segundo semestre de 2020.





O consórcio liderado pela Engie foi o escolhido para ficar com os activos que a EDP colocou à venda. O consórcio conta com a Engie, que detém 40%, o Crédit Agricole Assurances (35%) e a Mirova – do grupo Natixis (25%).