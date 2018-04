Nu de Modigliani poderá tornar-se na maior venda de 2018

O bilionário irlandês John Magnier, um criador de cavalos puro-sangue, venderá um nu artístico de Amedeo Modigliani com um valor estimado de 150 milhões de dólares, sendo a maior avaliação entre as obras de arte colocadas em leilão esta temporada, segundo pessoas ligadas ao processo.

O quadro "Nu Couché (sur le côté gauche)", ou "Nu deitado (sobre o lado esquerdo)", de 1917, retrata uma mulher nua, de costas e reclinada, com uma perna dobrada, olhando calmamente por cima do ombro para o espectador - pose quase idêntica à de "A Grande Odalisca", pintada por Ingres um século antes. A obra, que antes pertencia ao magnata dono de cassinos Steve Wynn, será a estrela da venda de arte moderna e impressionista da Sotheby’s a 14 de Maio, em Nova Iorque.

A temporada de leilões de Maio deverá ser a maior já registada graças à oferta de um valioso conjunto de obras-primas da herança de David Rockefeller pela Christie’s. A parte superior do mercado de arte vive uma grande fase, e as vendas mundiais de obras de arte atingiram os 63,7 mil milhões de dólares em 2017, aumento de 12% em relação ao ano anterior. O quadro "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, foi arrematado por 450,3 milhões de dólares em Novembro e tornou-se a obra mais cara alguma vez vendida.

"Esta é uma das maiores pinturas modernas em mãos privadas", revelou Simon Shaw, co-director de arte impressionista e moderna da Sotheby’s, sobre o Modigliani. "A escala, o poder, a subtileza, o óptimo nível de acabamento - ele dedicou-se realmente. Ele pintou para que o quadro fosse uma obra-prima."

Tate Modern





O quadro parece familiar porque estiveram imagens deste espalhadas por Londres durante meses. O quadro foi capa da exposição do Tate Modern com 12 nus do artista realizada de 23 de Novembro a 2 de Abril.





Magnier, de 70 anos, comprou o nu por 26,9 milhões de dólares na Christie’s em 2003, quando foi vendido por Wynn, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada.

A Sotheby’s e Magnier preferiram não fazer comentários sobre a identidade do vendedor.

Magnier é dono da Coolmore Stud, maior criadora de cavalos de corrida puro-sangue do mundo, e a sua esposa, Susan, é co-proprietária de um potro de três anos chamado Amedeo Modigliani. Com haras na Irlanda, na Austrália e nos EUA, a Coolmore e a sua instalação de treino, a Ballydoyle, produziram centenas de vencedores de todas as principais corridas do mundo. Além disso, a operação é dona de cerca de 48 garanhões cujas tarifas de acasalamento variam de 7.500 dólares a 125.000 dólares. Coolmore adquiriu os direitos de reprodução por 13,8 milhões dólares, noticiou o New York Times em 2015.

