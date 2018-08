Número de desempregados em Espanha em mínimo de quase 10 anos

Angel Navarrete

O número de desempregados registados nos centros de emprego em Espanha situou-se em 3.135.021 no mês de Julho, o valor mais baixo desde Dezembro de 2008, indicou esta quinta-feira o Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social espanhol.

Face ao mês anterior, o número de desempregados inscritos diminuiu em 27.141. Esta descida foi impulsionada pela temporada turística, com a criação de postos de trabalho sazonais.

Em relação ao máximo registado em Fevereiro de 2013 – 5.040.22 desempregados – a redução ascende a 1.905.201 inscritos.

Comparando com Julho do ano passado, o número de desempregados recuou 6%, tendo diminuído 9,1% entre os homens e 3,8% entre as mulheres.