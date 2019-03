Número de desempregados registados volta a ficar abaixo dos 350 mil

O número de desempregados registados nos centros de emprego em Portugal era de 342.702 em fevereiro deste ano, uma quebra de 15,3% face ao mesmo mês do ano passado e de 2,3% contra o primeiro mês deste ano.

De acordo com os dados do IEFP, a descida de fevereiro interrompe uma série de três meses seguidos de aumentos mensais no número de inscritos, o que permitiu o regresso a valores inferiores a 350 mil. O mínimo desde que estes dados começaram a ser recolhidos (2003) foi atingido em julho do ano passado em 330.587.

"Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2018, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o 1º ciclo básico", refere o IEFP.

O IEFP assinala que o desemprego registado "diminuiu em todas as regiões do país, destacando-se, com as descidas percentuais mais acentuadas, as regiões Norte (-17,4%), Lisboa Vale do Tejo (-16,6%) e Alentejo (-16,0%)".

Entre os desempregados inscritos com menos de 25 anos, o IEFP registou em fevereiro 36.585 casos, o que corresponde a menos 8.461 do que o número contabilizado em fevereiro de 2018.

Relativamente aos desempregados de longa duração (que têm esta classificação por estarem sem trabalho há pelo menos 12 meses), a queda homóloga foi de 22,9% havendo agora 146.551 pessoas nesta situação.