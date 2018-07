Número de mortos nos incêndios na Grécia subiu para 79

Reuters

Pelo menos 79 pessoas morreram nos incêndiso selvagens que lavram perto de Atenas, a capital grega, desde segunda-feira.



A informação foi avançada por uma brigada de bombeiros aos jornalistas no local esta quarta-feira de manhã, citada pela Reuters.

Há ainda 187 pessoas feridas, entre as quais 23 crianças. Ainda não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas.

Este é o incêndio mais mortífero na Grécia nos últimos anos depois de, em 2007, 70 pessoas terem morrido na região sul do Peloponeso.

Só na aldeia costeira de Mati, acerca de 30 quilómetros de Atenas, as chamas encurralaram dezenas de pessoas que tentavam fugir. Pelo menos 74 pessoas morreram – das quais 26 foram encontradas abraçadas perto da praia. "Tentaram encontrar um caminho de fuga mas, infelizmente, estas pessoas e os seus filhos não o conseguiram fazer a tempo", disse o chefe da Cruz Vermelha da Grécia, esta terça-feira.

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, decretou três dias de luto nacional na Grécia com o objectivo de homenagear as mais de 60 vítimas mortais dos incêndios que estão a lavrar no país.