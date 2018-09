Nunca um presidente dos EUA foi tão impopular com a economia tão bem

Os níveis de impopularidade de Donald Trump não têm precedentes. Isto tendo em consideração a conjuntura económica, que é positiva. A conclusão é da Bloomberg que compilou dados e cruzou a informação sobre a situação económica e as sondagens.

Donald Trump é o primeiro presidente dos EUA desde, pelo menos, Ronald Reagen, cuja taxa de aprovação tem descido consecutivamente, num período em que os consumidores estão satisfeitos com o desempenho da economia. O produto interno bruto (PIB) americano tem crescido, a taxa de desemprego tem recuado e os indicadores económicos de uma forma geral são positivos.

Assim, ao mesmo tempo que a confiança dos consumidores na economia está a aumentar, estando actualmente mais elevada do que a média de qualquer presidente anterior, desde que o inquérito começou a ser feito (anos 80), a taxa de aprovação de Donald Trump está em níveis mínimos, de acordo com a última sondagem publicada pelo Washington Post/ABC News.





A Bloomberg realça que não há dados tão díspares como os observados por esta administração. Sendo que, por norma, a avaliação do presidente costuma acompanhar a evolução da economia. De acordo com os dados recolhidos, Trump é o único presidente dos EUA, na história recente, cuja taxa de aprovação tem um desempenho oposto ao do sentimento económico.