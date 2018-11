Nuno Galvão Teles: "Honorários na advocacia desceram significativamente"

Sócio e líder de uma das sociedades de advogados mais destacadas do país, Nuno Galvão Teles fala ao Negócios sobre os 25 anos da Morais Leitão, explica as novas apostas da sua firma e traça um retrato da situação actual do mercado português de serviços jurídicos.