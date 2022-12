O Advogado do Diabo diz que Medina é diretor financeiro e Costa Silva um diretor de marketing

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.

Desta vez, o "prato principal" são as PME Líder, o seu papel na economia, as dificuldades que enfrentam e os desafios lançados pelo ministro da Economia, António Costa Silva, na entrega destes prémios. Falamos ainda do papel do ministro das Finanças e do titular da pasta da Economia neste Executivo, da forma como ambos pautam a sua governação, bem como da entrevista de António Costa à Visão e das crises destes noves meses de maioria absoluta.

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.

Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.