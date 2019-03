O arrendamento forçado fica ou não dependente das câmaras?

O Governo aprovou um decreto lei que prevê que as câmaras passem a fazer obras em prédios degradados quando os proprietários não as façam, nem mesmo quando intimados a isso. Posteriormente, e para se ressarcir, as autarquias ficam com a possibilidade de utilizar a figura do arrendamento forçado, colocando os ditos imóveis no mercado para, com o valor obtido com as rendas, recuperarem os valores investidos. As autarquias estão contra e Filomena Lança, redatora principal do Negócios, explica porquê.