O comércio do aço que Trump quer mudar em sete gráficos

Primeiro foi o choque, depois veio o alívio e finalmente nova reviravolta e o pior dos cenários: Donald Trump vai mesmo avançar com a imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio, aplicando-as inclusivamente aos países europeus, ao Canadá e ao México, seus aliados naturais. Em sete gráficos, compreenda quem dá cartas no sector do aço e quem depende de quem num negócio à escala planetária que move milhões.