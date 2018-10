O défice, a especulação imobiliária e os quilómetros do ministro das Finanças no Orçamento

Centeno rejeita que um défice zero seja "um íman" e considera que uma taxa sobre a especulação imobiliária pode ter o efeito contrário do pretendido e elevar os preços. Veja alguns trechos da entrevista que o ministro das Finanças deu ao Negócios, onde considera que fecha esta etapa com um sentimento de dever cumprido.

O ministro das Finanças deixou claro que não tem o objectivo de atingir um défice de zero, esta meta "não é um íman", salientou numa entrevista ao Negócios. "Até porque o país tem de saber viver em torno daquele valor e em 2020 esta trajectória, se for tão bem sucedida como tem sido até aqui, pode levar o país para o lado de lá da linha", defendeu Mário Centeno.



Mário Centeno salienta que "há duas boas maneiras de destruir uma cidade: uma é através de um bombardeamento; a outra é através da fixação de rendas". O ministro das Finanças considera que se se actuar no mercado imobiliário, impondo por exemplo uma taxa, "o mais provável é que quem acabasse por pagar essa taxa não fosse o especulador, mas sim quem compra ao especulador."





O ministro das Finanças diz que o défice de 0,2% do PIB previsto para o próximo ano já inclui cerca de 400 milhões de euros para a recapitalização do Novo Banco.





Mário Centeno recusa dizer sobre se este será o seu último Orçamento do Estado ou se deverá manter-se à frente da pasta das Finanças na próxima legislatura. Quanto a esta legislatura considera que se dedicou e se preparou todos os dias, considerando que cumpriu com os compromissos assumidos por este Governo. O ministro das Finanças realça ainda a dificuldade que é fechar um Orçamento do Estado.



