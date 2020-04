Mapas e estatísticas da evolução do coronavírus em Portugal e no seu concelho

O Governo criou um site para acompanhar o covid-19, que inclui uma plataforma onde estão agregados todos os dados oficiais sobre a propagação do coronavírus em Portugal.

Em cima pode visualizar todos os dados, que vão ser atualizados, diariamente.



Em baixo pode ver a evolução por concelho em Portugal, num mapa elaborado pelo Negócios com base nos dados avançados até 04 de abril pela DGS.







Em baixo estão dois mapas da Organização Mundial de Saúde com os dados para a Europa e para o Mundo.



Pode consultar aqui outro mapa do Negócios com a distribuição dos dados por todos os países do mundo.



Propagação do novo coronavírus no Mundo: