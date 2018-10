O Orçamento do Estado contado em gráficos

A base de qualquer orçamento é o cenário macroeconómico que tem uma influência decisiva nas contas do Ministério das Finanças. Feitas as previsões para as principais rubricas da receita e da despesa, de onde resultam os principais rácios sobre o andamento da economia, com o défice orçamental e a dívida pública à cabeça.