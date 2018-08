O que está em causa no conflito entre as Finanças e a Madeira

As negociações entre o Ministério das Finanças e a Região Autónoma da Madeira entraram em ruptura. O governo regional diz que o Executivo central não mostrou abertura para as suas propostas. Em causa está um empréstimo feito pelo Estado à região no tempo da troika, pelo qual os madeirenses ainda pagam juros de 3,375%.