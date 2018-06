O que estará “mal explicado” no acordo de concertação social?

Marcelo Rebelo de Sousa deixou três elogios ao acordo assinado entre o Governo, associações patronais e UGT para a revisão da lei laboral. E acrescentou um reparo sobre os riscos do alargamento do período de experiência. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica a proposta que seguiu para o Parlamento.