O que ganharam os partidos que negociaram o Orçamento

Depois das negociações com o Governo para viabilizar o Orçamento para 2020, BE, PCP, PAN e Os Verdes conseguiram aprovar mais de 100 propostas de alteração da sua autoria, embora sem grande impacto orçamental. Os comunistas foram os que mais medidas conseguiram aprovar. Muitas delas são bandeiras que foram negociadas especificamente com o Governo. Mas também há medidas que são bandeiras de mais do que um partido, como o aumento extra de pensões ou a suspensão da linha circular do Metro, por exemplo. Eis algumas das principais conquistas da esquerda.