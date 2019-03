O que não podem anunciar as câmaras e o Governo até às eleições

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) publicou na quarta-feira passada uma nota onde esclarece que, desde 26 de fevereiro, data de publicação do decreto presidencial que convoca as eleições europeias, todos os órgãos do Estado e da Administração Pública ficaram impedidos de divulgar publicamente atos, programas, obras ou serviços. O objetivo é proibir que entidades públicas usem recursos públicos ao seu dispor para divulgar informação que possa favorecer algumas candidaturas em detrimento de outras.





O esclarecimento da CNE era aguardado com grande expectativa pelo Governo, mas também pelos municípios, que queriam saber até onde poderiam ir na sua política de comunicação. Munida de acórdãos do Tribunal Constitucional que resultaram de processos de contestação movidos pelas câmaras municipais durante as eleições autárquicas (as primeiras em que se aplicou a nova lei), a CNE fez agora uma interpretação mais abrangente e contundente da Lei nº72-A/2015.



As restrições aqui previstas aplicam-se ao período pré-eleitoral das Europeias, mas também das eleições regionais da Madeira e das eleições legislativas.





O QUE É PROIBIDO