23 de setembro de 2019 às 23:43

Com a eleição cada vez mais próxima, debate aqueceu

Depois de embates a dois em que foi rara a assertividade e o confronto e de um primeiro debate a seis morno e com pouco para recordar, o tom e a agressividade subiram no segundo e último debate entre os líderes das seis maiores forças parlamentares.



Se a proximidade das legislativas de 6 de outubro acentua a necessidade dos candidatos vincarem as respetivas diferenças, a lei laboral, impostos e, sobretudo, o despique entre António Costa e Assunção Cristas e daquele com Catarina Martins aqueceu o debate.



António Costa esteve constantemente debaixo de mira, tendo sido Catarina Martins e Assunção Cristas quem mais tentou encostar o primeiro-ministro às cordas. O embate com a líder do CDS deu-se principalmente em torno da carga fiscal recorde que Cristas atribui à atual governação, tendo sido registados vários momentos de fricção, levando mesmo o primeiro-ministro a dizer à líder centrista para não lhe "apontar o dedinho".



Já com Catarina Martins deu-se possivelmente o mais duro e inesperado confronto. O histórico da geringonça, as reuniões iniciais para a tornar possível e os ataques trocados entre bloquistas e socialistas nos últimos meses, em particular nas últimas semanas de pré-campanha, foram motivos que levaram a uma escalada de tensão entre a coordenadora do Bloco e o secretário-geral socialista.



Rui Rio manteve um registo leve e, em grande medida, quase informal, optando em muitas ocasiões por trocas de argumentos com António Costa que, não raras vezes, terminaram com piadas e sorrisos feitos de parte a parte.



Jerónimo de Sousa também não fugiu ao seu estilo pouco dado a confrontos, enquanto André Silva colocou as fichas todas nas questões ambientais e no combate à corrupção.



A atualização do INE ao comportamento da economia portuguesa nos últimos anos - que cresceu mais do que o reportado inicialmente e que afinal não teve uma carga fiscal recorde - foi um dos temas mais marcantes, levando a esquerda a frisar que a direita ficara sem os principais argumentos esgrimidos nesta campanha.