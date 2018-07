Obama traz alterações climáticas e ao trânsito no Porto

Barack Obama vai apadrinhar esta sexta-feira, 6 de Julho, o lançamento do "Porto Protocol", apresentado como "um documento de compromisso para a comunidade empresarial na luta contra as alterações climáticas". A presença do ex-presidente dos Estados Unidos na cidade está a justificar rigorosas medidas de segurança e promete condicionar o trânsito na Invicta.

Agendada para a sala de espectáculos do Coliseu entre as 10:30 e as 16:30, a Climate Change Leadership Porto Summit 2018 decorre à porta fechada e a entrada está reservada apenas para as cerca de três mil pessoas convidadas pelos patrocinadores e pela organização, que já advertiu que não será permitida a gravação da intervenção do principal orador do evento.

O antecessor de Donald Trump, que da parte da manhã estará em Madrid (Espanha) como convidado de honra de uma cimeira sobre economia circular e inovação, vai subir ao palco às 15 horas. Na presença de Juan Verde, presidente da Advanced Leadership Foundation, está prevista uma conversa de uma hora, baseada em cerca de duas dezenas de perguntas previamente seleccionadas e aprovadas pelo seu gabinete.

A autarquia já alertou que haverá restrições de circulação e estacionamento nas imediações do Coliseu, sendo que a Rua Passos Manuel (no troço entre a Praça dos Poveiros e Santa Catarina) e a Rua Dr. Alves da Veiga (entre a Rua Formosa e a Fernandes Tomás) vão estar mesmo encerradas ao trânsito entre a meia-noite e as 18 horas. E os participantes foram informados que não é permitido entrar com mochilas, sacos, máquinas fotográficas, computadores portáteis, garrafas ou "qualquer outro objecto que coloque em causa a segurança do evento", assim como "não poderão sair do recinto durante a conferência e, mais especificamente, durante o período de almoço".

Segundo noticiou o Expresso, Obama deverá cobrar meio milhão de euros para participar nesta cimeira, sendo que os custos totais com a deslocação do ex-presidente norte-americano podem dobrar esse valor. Antes de subir ao palco, de acordo com uma nota divulgada esta tarde pelo Governo, vai ter um "encontro privado" com o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, nesta sala de espectáculos que precisa de obras urgentes de requalificação, avaliadas em mais de seis milhões de euros. Embora nada conste da agenda oficial de Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado vai estar também na Invicta ao final da tarde de sexta-feira para inaugurar a exposição "Boa Viagem, Senhor Presidente! 100 anos da Primeira Visita de Estado", na Alfândega.



Painel de luxo e compromisso escrito