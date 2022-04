Óbitos aumentam quase 12% em março em relação a 2021

No mês passado, morreram em Portugal 10.754 pessoas. Os números, divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), representam uma subida de 11,9% em relação a março de 2021. Em relação a fevereiro, o aumento é residual (mais 92 óbitos).Das mortes registadas no país em março, 644 foram devidas à covid-19, representando 6% do total de óbitos. O número diminuiu relativamente a fevereiro de 2022 (menos 470) e aumentou relativamente a março de 2021 (mais 142).Em relação a nascimentos, o INE apresenta apenas dados de fevereiro de 2022, apontando para 6.088 nados-vivos, correspondendo a um aumento de 6,2% relativamente ao mesmo mês de 2021.Desta forma, o saldo natural do país em fevereiro último estava nos -4.558, registando um desagravamento relativamente ao do mês homólogo de 2021, quando o valor foi de -7.027.Por último, os dados do INE indicam que em fevereiro de 2022, um aumento considerável do número de matrimónios, tendo-se celebrado 1.401 casamentos, correspondendo a 7,9 vezes o número de casamentos realizados no mês de fevereiro de 2021 (+1.224 casamentos).