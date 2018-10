Obra de Banksy autodestrói-se após ser leiloada pela Sotheby's

Uma obra do artista Banksy, cuja verdadeira identidade se desconhece, destruiu-se depois de ser vendida por 1,04 milhões de libras (1,18 milhões de euros) na leiloeira londrina Sotheby's.



O próprio autor divulgou, na sexta-feira, uma fotografia na rede social Instagram no momento em que o quadro "Girl with balloon" ("Rapariga com balão", na tradução livre) se desfaz em tiras ao passar por uma trituradora de papel instalada na parte inferior do quadro.





"Vai, vai, foi-se", escreve Banksy sobre a imagem, numa alusão às palavras pronunciadas pelos leiloeiros quando concluem a venda a um cliente.