No mesmo leilão foi vendida por 20 mil libras (22,5 mil euros) uma obra de Joana Vasconcelos, "Caleidoscope", que combina azulejos da fábrica Viúva Lamego com crochê, avaliada inicialmente por 10 mil a 15 mil libras (11,2 a 16,9 mil euros)



No total, o leilão de arte contemporânea da Sotheby's "Contemporary Curated" rendeu 1,888 milhões de libras (2,125 milhões de euros), mas em paralelo decorre um leilão na Internet que só termina na quarta-feira.

Uma obra do artista português Vhils foi leiloada esta terça-feira, 20 de Novembro, em Londres, por 13.750 libras (15,5 mil euros), quase o dobro das estimativas, no âmbito de uma iniciativa a favor da saúde mental masculina."Babel Series #10", uma obra feita a partir de posters colados uns sobre os outros e nos quais o artista talhou rasgos que, no conjunto, formam um olho humano, estava avaliada num valor entre 6.000 e 8.000 libras (6.750 e 9.000 euros).O artista português, cujo nome verdadeiro é Alexandre Farto, foi um dos nove artistas urbanos que ofereceram obras para serem leiloadas em Londres a favor da Fundação Movember, que faz trabalho na área da saúde mental masculina e prevenção do suicídio.