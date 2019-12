OCDE: Fiscalidade verde tem menos impacto agora do que em 1995

As receitas fiscais com impacto ambiental representam 7,6% do PIB português, menos do que há 22 anos. A conclusão é da OCDE, que afirma que estes impostos “continuam demasiado baixos” e que nem todas as emissões de CO2 são tributadas.