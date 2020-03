OCDE pede "big bang" orçamental para enfrentar o coronavírus

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) defende que é necessário uma espécie de "big bang fiscal" para combater os efeitos provocados pela propagação do coronavírus.





Citada pela Europa Press, a economista-chefe da OCDE, Laurence Boone, sustenta, em entrevista à emissora France Inter, que os governos nacionais devem assumir o papel desempenhado pelos bancos centrais durante a última grande recessão através da promoção de um choque orçamental capaz de enfrentar a ameaça apresentada pelo novo vírus chinês.





Boone considera ser essa a forma de fazer frente à "perda de confiança na indústria, empresas e consumidores". "É imperativo que os Estados se unam, os orçamentos estatais podem salvar-nos", acrescentou notando que, entretanto, os países devem preparar também planos de investimento.



"O que é absolutamente necessário é evitar que as empresas fechem portas", reforçou.



Na semana passada, a OCDE baixou as projeções económicas para este ano de 2,9% para 2,4%, antecipando mesmo que a economia mundial contraia nos primeiros três meses de 2020.



A Reserva Federal dos EUA (Fed) surpreendeu ao cortar as taxas de juro de referência em 50 pontos base na semana passada, uma medida que o presidente norte-americano, Donald Trump, aplaudiu embora tenha apelidado o corte de "insuficiente".