Ocultar subvenções vitalícias é “injustificável” e “passo atrás na transparência”

A Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos emitiu um parecer em que critica fortemente a opção do Governo de deixar de publicar as listas dos titulares de subvenções vitalícias, dizendo que nada na lei justifica tal opção.

A decisão de "ocultar" a lista dos titulares de subvenções mensais vitalícias na página da Caixa Geral de Aposentações, denunciado pelo Negócios em Agosto último, "representa um passo atrás no domínio da transparência; e um passo atrás para o qual não se encontra sustentação legal" e que "se mostra injustificável".

A conclusão é da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) num parecer emitido esta semana. No documento, agora divulgado, a Comissão sublinha que "não se vislumbra no Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) princípio ou preceito que colida com a publicitação desta lista", que "se prende com dados e dinheiros públicos". Também os advogados ouvidos pelo Negócios não encontram no novo regulamento fundamento para para interromper a divulgação daquela lista.



Criadas há mais de trinta anos, as subvenções mensais vitalícias destinam-se a compensar os titulares de cargos políticos. Sofreram várias alterações e entretanto deixaram de ser devidas a novos beneficiários, mas mantiveram-se para quem já tinha adquirido esse direito.



Em 2016, a CADA chegara já à conclusão de que o Ministério da Segurança Social deveria facultar a informação em causa solicitada por uma jornalista, considerando que, "estando em causa a utilizacão de dinheiros públicos, o acesso a essa informacão não é livre e geral, não se encontrando sujeito a qualquer restricão".





A dita informação, contudo, deixou entretanto de ser publicado por decisão do Governo, por considerar que o novo RGPD, em vigor desde Maio último, encaminhava em tal sentido.