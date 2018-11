OE 2019: descidas do IVA na energia são “um passo insignificante”, diz Marvão Pereira

O economista e especialista na área da energia sustenta, em artigo de opinião publicado esta segunda-feira no jornal Público, que as medidas propostas pelo Governo são “tremendamente tímidas” e “um passo insignificante num sentido incerto”.

"As medidas contempladas no Orçamento do Estado [OE] para 2019 no que respeita à factura da electricidade são um passo insignificante num sentido incerto", uma vez que "implicam, na melhor das hipóteses, uma redução de cerca de 4,5% em média para cerca de metade das famílias e de 1,5% para a outra metade, deixando de fora efectivamente três quartos do consumo de electricidade no país". A crítica é de Marvão Pereira, economista e especialista na área da energia, em artigo de opinião desta segunda-feira, 5 de Novembro, no jornal Público.

Alfredo Marvão Pereira é professor do departamento de Economia do College of William and Mary nos Estados Unidos e especialista na área da energia, tendo coordenado o grupo de trabalho que estudou os custos e benefícios de uma taxa sobre o carbono, no âmbito da reforma da "fiscalidade verde", em 2015. O economista tem defendido que, passado o contexto de crise financeira internacional, o IVA na electricidade deverá voltar à taxa mínima, de 6%.